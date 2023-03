“La reputazione del prof Urga non si discute”. Parola del rettore di Bergamo, ma l’ultimo tentativo di cacciarlo porta la sua firma (Di venerdì 24 marzo 2023) Ti stimo, tanto che quasi ti licenzio. Ha provocato un’onda di indignazione la storia di Giovanni Urga, docente di econometria presso la prestigiosa Bayes Business School richiamato a insegnare all’Università di Bergamo per “chiara fama” e cacciato 13 anni dopo con accuse infamanti perché false, al punto che il Tar ne ha disposto il reintegro immediato mentre ha condannato l’ateneo per un “uso distorto del potere pubblico” e “norme illegittime verosimilmente introdotte ad personam” per estrometterlo dall’insegnamento. Una storia rivelata dal fattoquotidiano.it così surreale da aver indotto diversi professori delle più prestigiose università economiche al mondo a scrivere un lettera di solidarietà al collega, cui si aggiunge ora quella degli studenti che manifestano vicinanza e gratitudine al loro “prof”. A unirle, è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Ti stimo, tanto che quasi ti licenzio. Ha provocato un’onda di indignazione la storia di Giovanni, docente di econometria presso la prestigiosa Bayes Business School richiamato a insegnare all’Università diper “chiara fama” e cacciato 13 anni dopo con accuse infamanti perché false, al punto che il Tar ne ha disposto il reintegro immediato mentre ha condannato l’ateneo per un “uso distorto del potere pubblico” e “norme illegittime verosimilmente introdotte ad personam” per estrometterlo dall’insegnamento. Una storia rivelata dal fattoquotidiano.it così surreale da aver indotto diversiessori delle più prestigiose università economiche al mondo a scrivere un lettera di solidarietà al collega, cui si aggiunge ora quella degli studenti che manifestano vicinanza e gratitudine al loro “”. A unirle, è la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignotus_2 : L’organizzazione all’italiana ha una cattiva reputazione per diversi motivi, ma tutto ha un limite. Nemmeno gli ex… - marielSiviglia : RT @MarceVann: Un fondatore della #NAFO ha spiegato di aver scelto la Legione georgiana come beneficiaria del finanziamento proprio per la… - CalendarioValt : Esperienza e competenza nel settore: Piasini Engineering vanta una solida reputazione nel settore del tuning e dell… - RaimondoSecci : @tanque19999 @RaffaeleDeGuida @Stroozman @smgii1908 @capuanogio @pisto_gol Ancora con sta stronzata della reputazio… - ale_giord : @rep_roma @OfficialSSLazio 'nuovo fenomeno del turismo internazionale ultrà', mai sentita una baggianata cosi pales… -