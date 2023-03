La regina Carlotta: una storia di Bridgerton: il trailer della serie prequel (Di venerdì 24 marzo 2023) In arrivo su Netflix Netflix e Shondaland hanno svelato il trailer, il poster e le nuove immagini di La regina Carlotta: una storia di Bridgerton, il prequel dell’omonima serie. Sinossi La regina Carlotta: una storia di Bridgerton Dedicato all’ascesa al potere della regina Carlotta, questo prequel dell’universo Bridgerton racconta come il matrimonio della giovane regina con il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una grande storia d’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 marzo 2023) In arrivo su Netflix Netflix e Shondaland hanno svelato il, il poster e le nuove immagini di La: unadi, ildell’omonima. Sinossi La: unadiDedicato all’ascesa al potere, questodell’universoracconta come il matrimoniogiovanecon il Re Giorgio abbia rappresentato non solo una granded’amore, ma anche un cambiamento sociale, portando alla nascita dell’alta società inglese in cui vivono i personaggi di ...

