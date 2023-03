La Procura Figc apre un’indagine sulla cessione di Orsolini dalla Juve al Bologna (Di venerdì 24 marzo 2023) Tra i tanti club coinvolti nell’inchiesta Prisma che vede come primo protagonista la Juventus, c’è anche il Bologna di Joey Saputo. La Procura della Repubblica di Bologna ha da giorni in mano gli atti trasmessi dalla Guardia di Finanza piemontese, l’indagine è in corso, al momento non ci sono né notizie di reato né indagati. Secondo quanto riporta oggi l’edizione di Bologna di Repubblica, anche la Federcalcio ha deciso di avviare un’indagine sulle “modalità della cessione di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna, operazione perfezionata a giugno del 2019, quando il club rossoblù si impegnò a versare la cifra di 15 milioni in tre esercizi nelle casse bianconere. Un’operazione che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Tra i tanti club coinvolti nell’inchiesta Prisma che vede come primo protagonista lantus, c’è anche ildi Joey Saputo. Ladella Repubblica diha da giorni in mano gli atti trasmessiGuardia di Finanza piemontese, l’indagine è in corso, al momento non ci sono né notizie di reato né indagati. Secondo quanto riporta oggi l’edizione didi Repubblica, anche la Federcalcio ha deciso di avviaresulle “modalità delladi Riccardontus al, operazione perfezionata a giugno del 2019, quando il club rossoblù si impegnò a versare la cifra di 15 milioni in tre esercizi nelle casse bianconere. Un’operazione che ...

