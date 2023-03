La principessa Brancaccio e l’eredità lasciata ai romani bisognosi | la nipote impugna il testamento

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il decesso dellaFernanda Ceccarelli, morta a 107 anni, ormai 9 anni fa ha aperto una guerra sul. La nobildonna ha lasciato tutti i suoi averi ai cittadini. Lo riporta La Repubblica, che specifica anche che tra gli averi dellafigurano: il teatro di via Merulana, alcuni edifici in viale Manzoni, una tenuta agricola a San Gregorio di Sassola e titoli per 20 milioni di euro. Un patrimonio che ha voluto destinare alla fondazione Marcantoniodel quale ha stabilito che fosse presidente il sindaco di Roma. Il ricorso delladellaper entrare in possesso del patrimonio Una scelta quella dellache proprio non è andata giù all’unica erede in vita, la ...