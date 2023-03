La Premier League su Hojlund, Atalanta avvisata (Di venerdì 24 marzo 2023) Il campionato di Serie A sta osservando un periodo di sosta dovuto alle partite delle Nazionali. E per i club è arrivato il momento di cominciare ad organizzare le prime strategie future in ottica calciomercato estivo. L’Atalanta è sicuramente una di queste. Il club bergamasco è una vera e propria fucina di giovani talenti che nella maggior parte dei casi vengono utilizzati dal club come pedine di scambio o per accaparrarsi delle cifre più alte rispetto al prezzo di acquisto del calciatore in questione. Uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra in questa stagione è sicuramente Rasmus Hojlund. L’attaccante danese, arrivato alla Dea con il pesante appellativo di “nuovo Haaland”, sta scalando le gerarchie nella testa del tecnico Gian Piero Gasperini. ù Per tale ragione, la Premier League su ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 24 marzo 2023) Il campionato di Serie A sta osservando un periodo di sosta dovuto alle partite delle Nazionali. E per i club è arrivato il momento di cominciare ad organizzare le prime strategie future in ottica calciomercato estivo. L’è sicuramente una di queste. Il club bergamasco è una vera e propria fucina di giovani talenti che nella maggior parte dei casi vengono utilizzati dal club come pedine di scambio o per accaparrarsi delle cifre più alte rispetto al prezzo di acquisto del calciatore in questione. Uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra in questa stagione è sicuramente Rasmus. L’attaccante danese, arrivato alla Dea con il pesante appellativo di “nuovo Haaland”, sta scalando le gerarchie nella testa del tecnico Gian Piero Gasperini. ù Per tale ragione, lasu ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ManCity : FA Cup ?? UCL ?? Premier League ???????? - gippu1 : Intanto, in Premier League, l'armonia del #Brighton di De Zerbi: vincere una partita il 15 marzo con un gol al 15'… - 11contro11 : La Premier League su #Hojlund, #Atalanta avvisata #PremierLeague #Calciomercato #Fantacalcio #Nazionali #SerieA… - infoitsport : Juventus, si complica per Frattesi: spunta una concorrente dalla Premier League! - infoitsport : Juve e Roma su Frattesi, ma l’azzurro piace anche in Premier League -