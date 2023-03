La polizia blinda Trastevere, c’è allerta per la manifestazione degli anarchici (Di venerdì 24 marzo 2023) . C’è tensione nello storico quartiere romano, dove la Questura di Roma ha messo giù un sofisticato piano di sicurezza, al fine di evitare al minimo eventuali danni o disagi creato dalle file anarchiche in protesta. Tra le misure optate, il divieto di parcheggio in tutta la zona e chiusi gli accessi nei vicoletti. Tale modalità, oltre a limitare le presenze nell’area, escluderebbero anche il rischio di autobombe durante la manifestazione o di veicoli dati alle fiamme. blindata Trastevere per la manifestazione degli anarchici Nuovamente torneranno gli anarchici in piazza, facendo oltretutto una nuova visita al quartiere di Trastevere. Lo faranno per chiedere l’abbandono al regime di 41-BIS per Alfredo Cospito, oltre alla cancellazione di questa modalità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 marzo 2023) . C’è tensione nello storico quartiere romano, dove la Questura di Roma ha messo giù un sofisticato piano di sicurezza, al fine di evitare al minimo eventuali danni o disagi creato dalle file anarchiche in protesta. Tra le misure optate, il divieto di parcheggio in tutta la zona e chiusi gli accessi nei vicoletti. Tale modalità, oltre a limitare le presenze nell’area, escluderebbero anche il rischio di autobombe durante lao di veicoli dati alle fiamme.taper laNuovamente torneranno gliin piazza, facendo oltretutto una nuova visita al quartiere di. Lo faranno per chiedere l’abbandono al regime di 41-BIS per Alfredo Cospito, oltre alla cancellazione di questa modalità ...

