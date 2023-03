La pizza con i bordi bruciacchiati non è cancerogena: lo dice il nuovo studio (Di venerdì 24 marzo 2023) La pizza con i bordi bruciacchiati non è cancerogena. È quanto è emerso nel corso del convegno ‘pizza napoletana tra tradizione e innovazione‘, in corso all’Accademia dei Georgofili di Firenze: “La pizza napoletana è sicura, non porta problemi nella parte che definiamo più ‘bruciacchiata’ – ha affermato Mauro Moresi dell’Accademia dei Georgofili -. Questo perché la quantità di acrilammide nel prodotto e nel bordo, ovvero la parte più esposta a temperatura alte, è bassa: ciò viene dimostrato dai gruppi di ricerca dell’Università di Napoli e della Tuscia. Il motivo è legato al tempo di cottura della pizza nel forno a legna, molto basso, in genere sui 90 secondi. Quindi possiamo affermare con certezza che la pizza napoletana è sicura”. “Abbiamo fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Lacon inon è. È quanto è emerso nel corso del convegno ‘napoletana tra tradizione e innovazione‘, in corso all’Accademia dei Georgofili di Firenze: “Lanapoletana è sicura, non porta problemi nella parte che definiamo più ‘bruciacchiata’ – ha affermato Mauro Moresi dell’Accademia dei Georgofili -. Questo perché la quantità di acrilammide nel prodotto e nel bordo, ovvero la parte più esposta a temperatura alte, è bassa: ciò viene dimostrato dai gruppi di ricerca dell’Università di Napoli e della Tuscia. Il motivo è legato al tempo di cottura dellanel forno a legna, molto basso, in genere sui 90 secondi. Quindi possiamo affermare con certezza che lanapoletana è sicura”. “Abbiamo fatto ...

