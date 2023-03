La nota di Dario Fabbri sul mondo che cambia: cosa si è deciso davvero al vertice tra Xi Jinping e Putin – Il video (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 20 marzo scorso il presidente cinese Xi Jinping ha raggiunto Mosca per il vertice con il suo omologo russo, Vladimir Putin, al Cremlino. La missione del leader di Pechino a Mosca era una delle più attese dalla comunità internazionale. Secondo molti, infatti, è la Cina l’unico Paese in grado di far dialogare davvero Russia e Ucraina per porre fine al conflitto. Ma quali sono i risultati di questo (storico) incontro di 3 giorni e in quale contesto si inserisce la visita di Xi in Russia? «I 3 giorni di visita di Xi Jinping a Mosca hanno segnalato obiettivi più concreti, come la firma di numerosi accordi commerciali soprattutto riguardanti l’energia», spiega il direttore della rivista Domino, Dario Fabbri. Tuttavia, ciò che è più rilevante è il messaggio del presidente ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 marzo 2023) Il 20 marzo scorso il presidente cinese Xiha raggiunto Mosca per ilcon il suo omologo russo, Vladimir, al Cremlino. La missione del leader di Pechino a Mosca era una delle più attese dalla comunità internazionale. Secondo molti, infatti, è la Cina l’unico Paese in grado di far dialogareRussia e Ucraina per porre fine al conflitto. Ma quali sono i risultati di questo (storico) incontro di 3 giorni e in quale contesto si inserisce la visita di Xi in Russia? «I 3 giorni di visita di Xia Mosca hanno segnalato obiettivi più concreti, come la firma di numerosi accordi commerciali soprattutto riguardanti l’energia», spiega il direttore della rivista Domino,. Tuttavia, ciò che è più rilevante è il messaggio del presidente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Argillano : RT @Open_gol: L’approfondimento del direttore della rivista «Domino» sull'incontro tra il leader di Pechino e Vladimir Putin - Open_gol : L’approfondimento del direttore della rivista «Domino» sull'incontro tra il leader di Pechino e Vladimir Putin - nota_maria : RT @byoblu: Tra accuse di incompetenza e molto altro, la gestione politica e sanitaria della pandemia non finisce, purtroppo, di riservare… - infoitsport : «Pietro Mennea grande esempio per tutti», la nota di Dario Damiani - DamianiDario : Barletta: «Pietro Mennea grande esempio per tutti», la nota di Dario Damiani -