La moglie di Cristiano Ronaldo: “A scuola i miei figli vittima di bullismo” (Di venerdì 24 marzo 2023) In un'intervista recentemente rilasciata a "El Hormiguero", Georgina Rodriguez ha fatto una dichiarazione che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 marzo 2023) In un'intervista recentemente rilasciata a "El Hormiguero", Georgina Rodriguez ha fatto una dichiarazione che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : La moglie di Cristiano Ronaldo: “A scuola i miei figli vittima di bullismo” - malika_boukli : RT @lealiik: Raga solo io noto una grande somiglianza tra georgina rodriguez (moglie di cristiano ronaldo) con oriana? #oriele https://t.c… - lealiik : Raga solo io noto una grande somiglianza tra georgina rodriguez (moglie di cristiano ronaldo) con oriana? #oriele - bebe_mireina : RT @flvspd: ma voi ce lo vedete un cristiano che riprende le bambole in un centro estetico e fa lo zoom su quella barbie in particolare che… - Sara51068792 : RT @flvspd: ma voi ce lo vedete un cristiano che riprende le bambole in un centro estetico e fa lo zoom su quella barbie in particolare che… -