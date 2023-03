La Meloni torna a mani vuote dal Consiglio europeo (Di venerdì 24 marzo 2023) Magro, anzi magrissimo, è il bottino che l’Italia porta a casa dopo la prima giornata di lavori del Consiglio europeo. Migranti, competitività, auto: su questi temi cari al governo Meloni non ci sono stati passi in avanti, semmai indietro come nel caso dello stop ai motori tradizionali dal 2035. Migranti e competitività. Altro euro flop della Meloni. Al Consiglio europeo il premier chiede una riforma più soft del Patto di stabilità. I frugali le preparano il benservito E questo al netto delle dichiarazioni propagandistiche dell’esecutivo. La premier, qualche giorno fa, ricordiamo, aveva detto che l’Italia non intende svolgere un ruolo da comprimario in Europa ma da protagonista. Ma l’unica cosa che riesce a strappare dopo mesi di gelo è un incontro con il presidente francese, Emmanuel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) Magro, anzi magrissimo, è il bottino che l’Italia porta a casa dopo la prima giornata di lavori del. Migranti, competitività, auto: su questi temi cari al governonon ci sono stati passi in avanti, semmai indietro come nel caso dello stop ai motori tradizionali dal 2035. Migranti e competitività. Altro euro flop della. Alil premier chiede una riforma più soft del Patto di stabilità. I frugali le preparano il benservito E questo al netto delle dichiarazioni propagandistiche dell’esecutivo. La premier, qualche giorno fa, ricordiamo, aveva detto che l’Italia non intende svolgere un ruolo da comprimario in Europa ma da protagonista. Ma l’unica cosa che riesce a strappare dopo mesi di gelo è un incontro con il presidente francese, Emmanuel ...

