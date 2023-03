La mail con cui l’AD di Google ha annunciato i possibili problemi di Bard (Di venerdì 24 marzo 2023) Non si può dire che Google non stia mettendo le mani avanti. Sicuramente il rilascio di Bard – a partire da quella demo diffusa da Google stesso che, volendo annunciare il prodotto, ha commesso una gaffe affermando che il James Webb Space Telescope fosse stato il primo dispositivo ad aver scattato una fotografia di un pianeta fuori dal sistema solare – è stato turbolento. Nella rincorsa di Microsoft e del suo ChatGPT, mentre anche in Cina è stato lanciato il chatbot Ernie di Baidu, a commettere errori ci si mette un attimo. E ancor meno ad ammetterli, appunto, chiarendo la situazione e ciò che il prodotto è in grado di fare ancor prima di metterlo in mano agli utenti che lo testano. LEGGI ANCHE >>> Cosa sa (e non sa) fare Google Bard: opinioni e critiche di chi lo ha provato Cosa ha detto ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 marzo 2023) Non si può dire chenon stia mettendo le mani avanti. Sicuramente il rilascio di– a partire da quella demo diffusa dastesso che, volendo annunciare il prodotto, ha commesso una gaffe affermando che il James Webb Space Telescope fosse stato il primo dispositivo ad aver scattato una fotografia di un pianeta fuori dal sistema solare – è stato turbolento. Nella rincorsa di Microsoft e del suo ChatGPT, mentre anche in Cina è stato lanciato il chatbot Ernie di Baidu, a commettere errori ci si mette un attimo. E ancor meno ad ammetterli, appunto, chiarendo la situazione e ciò che il prodotto è in grado di fare ancor prima di metterlo in mano agli utenti che lo testano. LEGGI ANCHE >>> Cosa sa (e non sa) fare: opinioni e critiche di chi lo ha provato Cosa ha detto ...

