La mafia cinese in Italia | droga e prostituzione | un pentito racconta tutto

(Di venerdì 24 marzo 2023) 47 cittadini cinesi, filippini eni sono oggetto di un’ordinanza per associazione a delinquere, traffico di stupefacenti e sfruttamento della. I carabinieri stanno eseguendo 19 custodie cautelari in carcere, 16 arresti domiciliari e 12 divieti di dimora emessi dal giudice delle indagini preliminari di Roma. Secondo l’accusa hanno portato inmetamfetamina. Con l’emissione dell’ordinanza il gip ha accolto le richieste avanzate dalla Direzione distrettuale antidi Roma nell’ambito di un’indagine condotta, da settembre 2021 a luglio 2022 dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Roma centro. I militari hanno raccolto e sviluppato le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di nazionalità– un unicum in ambito giudiziario in virtù del forte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : 47 ordinanze di custodia cautelare della Dda di Roma - Sara24480409 : @La7tv Cosa ci fa un cinese in Calabria? Ah ...la mafia cinese. - ycnarF1988 : RT @red_mask9: Accusano il governo Meloni (che non ho votato e mai voterò!) di non combattere la mafia e poi stravedono per il REGIME COMUN… - Stefanile29 : RT @red_mask9: Accusano il governo Meloni (che non ho votato e mai voterò!) di non combattere la mafia e poi stravedono per il REGIME COMUN… - gavianf23 : RT @red_mask9: Accusano il governo Meloni (che non ho votato e mai voterò!) di non combattere la mafia e poi stravedono per il REGIME COMUN… -

I militari hanno raccolto e sviluppato le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia di nazionalità- un unicum in ambito giudiziario in virtù del forte ermetismo che permea le ...Il no di Zelensky al piano di pace, i ritardi del Pnrr, il no dell'Europa al tavolo sui migranti, la manifestazione di Milano per le vittime della. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Putin si affida al piano di Xi', ...Per anni, a contendersi il controllo erano stateturca e russa. Oggi, a disputarselo a suon ... L'invasionenon piace, soprattutto se, come a Sihanoukville, diventa una presenza estranea, ...

La mafia cinese in Italia: droga e prostituzione, un pentito racconta ... Open

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ..."Al termine di una prolungata ed articolata attività d'indagine avviata nel 2018 delegata dalia Procura Distrettuale di Venezia ai Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Ferrara, ...