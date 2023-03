La Juventus: «I nuovi atti depositati dalla Procura di Torino sono giuridicamente irrilevanti» (Di venerdì 24 marzo 2023) La Juventus ha pubblicato i risultati economico-finanziari del primo semestre della stagione 2022-23 dando alcune precisazioni sulle inchieste in corso sui suoi conti. Ha dato anche notizia dell’apertura, già da dicembre, di un’inchiesta da parte della Uefa per la verifica di eventuali violazioni del Fair Play Finanziario. Nella semestrale ci sono anche alcune precisazioni in merito agli ultimi atti di indagine depositati dalla Procura di Torino. Le riporta Calcio e Finanza, citando il documento pubblicato dal club bianconero. «In data 27 febbraio e in data 21 marzo 2023, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha effettuato il deposito di ulteriori atti di indagine relativi al procedimento penale che ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Laha pubblicato i risultati economico-finanziari del primo semestre della stagione 2022-23 dando alcune precisazioni sulle inchieste in corso sui suoi conti. Ha dato anche notizia dell’apertura, già da dicembre, di un’inchiesta da parte della Uefa per la verifica di eventuali violazioni del Fair Play Finanziario. Nella semestrale cianche alcune precisazioni in merito agli ultimidi indaginedi. Le riporta Calcio e Finanza, citando il documento pubblicato dal club bianconero. «In data 27 febbraio e in data 21 marzo 2023, ladella Repubblica presso il Tribunale diha effettuato il deposito di ulterioridi indagine relativi al procedimento penale che ...

