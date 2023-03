La Juventus chiude il primo semestre in rosso di 30 milioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann39862505 : RT @MatthijsPog: ?? Juventus| “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un signifi… - Pinturalex : RT @MatthijsPog: ?? Juventus| “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un signifi… - simo07pado : RT @MatthijsPog: ?? Juventus| “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un signifi… - Tiarossi2 : RT @MatthijsPog: ?? Juventus| “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un signifi… - politic11117777 : RT @CalcioFinanza: La Juve chiude il primo semestre in rosso di 30 milioni -

L'Arsenal ostacola i piani di mercato dellal'affare per il gioiello sborsando 25 milioni di euro Laaspetta con ansia la decisione definitiva in merito alla penalizzazione di 15 punti che, qualora fosse annullata, ...In questi giorni si registrano davvero tantissime voci di calciomercato che riguardano la prossima stagione della. La formazione allenata da Massimiliano Allegri cercherà di chiudere la stagione in corso nel migliore dei modi. Magari con la conquista di un trofeo tra Europa League e Coppa Italia, con ...Intanto a fine marzo siil filone d'indagine della procura federale sulla manovra stipendi, ... sia sotto il profilo penale che sportivo rappresenta il terreno più insidioso per la. ...

Training Center | Si chiude la settimana al JTC Juventus Football Club

La conversazione si chiude con Cherubini che esprime soddisfazione ... CR7, però, non avrebbe ancora ricevuto quanto ritiene gli spetti dalla Juventus, cioè circa 19,9 milioni di euro.TORINO - Ultimo allenamento della settimana alla Continassa per la Juventus di Massimiliano Allegri prima dei ... esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la ...