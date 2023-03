La Juve sfida l’Inter con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta. In coda sfida salvezza tra Samp e Como (Di venerdì 24 marzo 2023) La 2ª giornata delle poule scudetto e salvezza si aprirà nel segno della Juventus e della Sampdoria, le due squadre che alla luce della classifica e degli obiettivi fissati a inizio stagione non possono di fatto più permettersi alcun passo falso. Le bianconere, conquistata la finale di Coppa Italia FS Italiane, sognano la rimonta in campionato e, con la Roma staccata di 8 punti, devono vincere il match esterno con l’Inter per continuare a mettere pressione alle giallorosse, che questo fine settimana avranno modo di ricaricare le energie in vista del ritorno dei quarti di Champions League in casa del Barcellona (giovedì 29 marzo, ore 18.45). Le blucerchiate, reduci da 11 ko consecutivi, dovranno invece invertire immediatamente la rotta per cercare di abbandonare l’ultimo posto e recuperare terreno sulle rivali. Poule ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 marzo 2023) La 2ª giornata delle poule scudetto esi aprirà nel segno dellantus e delladoria, le due squadre che alla luce della classifica e degli obiettivi fissati a inizio stagione non possono di fatto più permettersi alcun passo falso. Le bianconere, conquistata la finale di Coppa Italia FS Italiane, sognano la rimonta in campionato e, con la Roma staccata di 8 punti, devono vincere il match esterno conper continuare a mettere pressione alle giallorosse, che questo fine settimana avranno modo di ricaricare le energie in vista del ritorno dei quarti di Champions League in casa del Barcellona (giovedì 29 marzo, ore 18.45). Le blucerchiate, reduci da 11 ko consecutivi, dovranno invece invertire immediatamente la rotta per cercare di abbandonare l’ultimo posto e recuperare terreno sulle rivali. Poule ...

