La Juve in Borsa perde il 4% nel giorno della semestrale (Di venerdì 24 marzo 2023) In casa Juventus la giornata odierna è segnata dalla pubblicazione della semestrale, rimandata a oggi dopo che era prevista prima per il 1° e poi per l'8 marzo. La causa era stata specificata dallo stesso club bianconero: «così da consentire il completamento dell'esame degli atti depositati in data 27 febbraio 2023 da parte della Procura L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

