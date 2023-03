La Genea Lanzara attende il Palermo | Senatore | “Ci giochiamo tanto”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVigilia carica di aspettative per la. Oramai giunta alle battute finali, la fase ad orologio del Campionato Nazionale di Serie A2 nella sua quinta giornata pone ai salernitani di coach Nikola Manojlovic un obiettivo – l’ennesimo – davvero importante. Dopo la conquista della Promozione in Serie A Silver e dei PlayOff per la massima serie, ai salernitani basta un solo punto per la matematica vittoria del campionato. In casa rossoblu, dunque, l’attenzione e la concentrazione sono massime per conquistare un risultato prezioso nel match casalingo contro, ospite dellaquesto sabato con fischio di inizio alle ore 20:30. In settimana i salernitani hanno lavorato sodo per non lasciare nulla al caso e per cercare di blindare definitivamente il primo posto in classifica, ...