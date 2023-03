La Francia resta una polveriera. E salta la visita di Carlo III. L’Eliseo: “Non ci sono le condizioni” (Di venerdì 24 marzo 2023) Le tensioni sociali in Francia provocano un inedito contraccolpo a Londra: re Carlo III infatti ha rinviato la visita che avrebbe dovuto svolgere dal 26 al 29 marzo. La decisione è stata presa d’accordo tra i governi dei due Paesi e dopo una telefonata tra Emmanuel Macron e il re che, ha fatto sapere L’Eliseo, si è tenuta stamattina. Macron si è dovuto arrendere alla necessità di rinviare dopo l’annuncio da parte dei sindacati di una nuova giornata di manifestazione nazionale contro la riforma delle pensioni, fissata per il 28 marzo. L’Eliseo: per la visita di re Carlo in Francia «non ci sono le condizioni» Né Parigi né Londra hanno divulgato una nuova data per la visita. L’Eliseo si ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Le tensioni sociali inprovocano un inedito contraccolpo a Londra: reIII infatti ha rinviato lache avrebbe dovuto svolgere dal 26 al 29 marzo. La decisione è stata presa d’accordo tra i governi dei due Paesi e dopo una telefonata tra Emmanuel Macron e il re che, ha fatto sapere, si è tenuta stamattina. Macron si è dovuto arrendere alla necessità di rinviare dopo l’annuncio da parte dei sindacati di una nuova giornata di manifestazione nazionale contro la riforma delle pensioni, fissata per il 28 marzo.: per ladi rein«non cile» Né Parigi né Londra hanno divulgato una nuova data per lasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : La Francia resta una polveriera. E salta la visita di Carlo III. L’Eliseo: “Non ci sono le condizioni”… - RedaFree_it : ?????????? Un incontro acceso nella notte di #Bruxelles: il punto #Meloni-#Macron lascia tanti sospesi e qualche attrito… - CeschiReto : Re Carlo resta a casa: annullata “causa proteste” (non contro di lui) la visita in Francia #KingCharles #FranceProtests - AntonellaColoru : RT @greygooseonice: Se quanto accade in Francia resta lì e non si diffonde in tutta Europa, il nostro compulsare i video delle proteste res… - SalvoMari : @perledipolitica @anitalianinwien Si… Ok… tutto quello che volete, ma resta il fatto che in Francia, per aumentare… -