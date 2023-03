La farina di grillo non è l'Apocalisse in cucina. Parla lo chef Lorenzo Cogo (Di venerdì 24 marzo 2023) A sentire le chiacchere al mercato mentre si è in fila per prendere qualche carciofo, un po’ di puntarelle e un mazzo di asparagi, oppure quelle in piazza tra bicchieri di birra e vino, pare che il momento dell’Apocalisse alimentare sia vicino. Orde e orde di grilli, larve, farine d’insetti sembrano essere sul punto di invadere tavole, credenze e frigoriferi. Non è così. Probabilmente non lo sarà mai, ma chissà. Senz’altro non lo sarà finché un chilo di farina di grillo costa oltre settanta euro al chilo (al dettaglio, qualcosa in meno all’ingrosso). I decreti riguardanti la farina di grillo, locusta migratoria, verme della farina e larva gialla, dicono soltanto che gli alimenti che contengono farina d’insetti – l’apertura alla vendita del cosiddetto “novel food” ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 24 marzo 2023) A sentire le chiacchere al mercato mentre si è in fila per prendere qualche carciofo, un po’ di puntarelle e un mazzo di asparagi, oppure quelle in piazza tra bicchieri di birra e vino, pare che il momento dell’alimentare sia vicino. Orde e orde di grilli, larve, farine d’insetti sembrano essere sul punto di invadere tavole, credenze e frigoriferi. Non è così. Probabilmente non lo sarà mai, ma chissà. Senz’altro non lo sarà finché un chilo didicosta oltre settanta euro al chilo (al dettaglio, qualcosa in meno all’ingrosso). I decreti riguardanti ladi, locusta migratoria, verme dellae larva gialla, dicono soltanto che gli alimenti che contengonod’insetti – l’apertura alla vendita del cosiddetto “novel food” ...

