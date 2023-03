La dubbia gestione del caso Credit Suisse può causare una crisi di fiducia nel mercato mondiale (Di venerdì 24 marzo 2023) Per Ubs – la prima società svizzera per servizi finanziari – l’acquisto di Credit Suisse rappresenta un affare estremamente vantaggioso. L’operazione, già decisa, si concretizzerà entro i prossimi tre mesi e costerà al colosso elvetico solo tre miliardi di franchi svizzeri, pari a circa 3,35 miliardi di euro. Questo prezzo molto conveniente, concordato sotto la supervisione della Banca centrale svizzera, permetterà a Ubs di acquisire il suo principale concorrente interno, le cui azioni hanno subito un calo del settanta per cento nell’ultimo anno chiudendo con la perdita più grande della banca dal 2008, pari a 7,3 miliardi di dollari. Questo scenario apre diversi spunti interessanti. Il primo è che la nuova grande istituzione finanziaria che si formerà avrà ben centoventimila dipendenti e risulterà di molto sproporzionata rispetto all’istituto di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 marzo 2023) Per Ubs – la prima società svizzera per servizi finanziari – l’acquisto dirappresenta un affare estremamente vantaggioso. L’operazione, già decisa, si concretizzerà entro i prossimi tre mesi e costerà al colosso elvetico solo tre miliardi di franchi svizzeri, pari a circa 3,35 miliardi di euro. Questo prezzo molto conveniente, concordato sotto la supervisione della Banca centrale svizzera, permetterà a Ubs di acquisire il suo principale concorrente interno, le cui azioni hanno subito un calo del settanta per cento nell’ultimo anno chiudendo con la perdita più grande della banca dal 2008, pari a 7,3 miliardi di dollari. Questo scenario apre diversi spunti interessanti. Il primo è che la nuova grande istituzione finanziaria che si formerà avrà ben centoventimila dipendenti e risulterà di molto sproporzionata rispetto all’istituto di ...

