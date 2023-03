‘La corte spartana’ di Aissaoui, ovvero le voci della colonizzazione francese in Algeria (Di venerdì 24 marzo 2023) di Federica Pistono* Nel panorama della narrativa araba giunta in traduzione italiana in questo primo scorcio del 2023, un posto a parte spetta al romanzo La corte spartana (Centro Studi Ilà, trad. H. Benchina e J. Guardi), dello scrittore algerino Abdelouahab Aissaoui. L’autore infatti è stato il primo algerino a vincere il prestigioso Booker Prize per il romanzo arabo, nel 2020, avendo al suo attivo già diversi romanzi, uno dei quali, Il libro dei dimenticati, si è aggiudicato il Premio Katara per il romanzo inedito del 2018. La corte spartana narra la storia della colonizzazione francese dell’Algeria, nel 1830, attraverso le voci di cinque personaggi appartenenti ai due campi avversi, quello dei colonizzatori francesi e quello dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) di Federica Pistono* Nel panoramanarrativa araba giunta in traduzione italiana in questo primo scorcio del 2023, un posto a parte spetta al romanzo Laspartana (Centro Studi Ilà, trad. H. Benchina e J. Guardi), dello scrittore algerino Abdelouahab. L’autore infatti è stato il primo algerino a vincere il prestigioso Booker Prize per il romanzo arabo, nel 2020, avendo al suo attivo già diversi romanzi, uno dei quali, Il libro dei dimenticati, si è aggiudicato il Premio Katara per il romanzo inedito del 2018. Laspartana narra la storiadell’, nel 1830, attraverso ledi cinque personaggi appartenenti ai due campi avversi, quello dei colonizzatori francesi e quello dei ...

