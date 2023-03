La Corea del Nord testa un’arma nucleare sottomarina: «Può creare uno tsunami radioattivo» (Di venerdì 24 marzo 2023) La Corea del Nord ha confermato di aver testato «un’arma nucleare strategica sottomarina» di fronte alle coste di Riwon, nella provincia meridionale di Hamgyong. È un’arma progettata «per infiltrarsi nelle acque operative e creare uno tsunami radioattivo di grandi dimensioni». Il drone sottomarino ha sganciato una testata che ha navigato ad una profondità tra gli 80 ed i 150 metri nelle acque del mar del Giappone, per 59 ore e 12 minuti. La Corea del Nord: «Così avvisiamo i nostri nemici» «Dopo aver organizzato e condotto un’esercitazione tattica combinata che simulava un contrattacco nucleare, la Commissione militare centrale del Partito dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) Ladelha confermato di averto «strategica» di fronte alle coste di Riwon, nella provincia meridionale di Hamgyong. Èprogettata «per infiltrarsi nelle acque operative eunodi grandi dimensioni». Il drone sottomarino ha sganciato unata che ha navigato ad una profondità tra gli 80 ed i 150 metri nelle acque del mar del Giappone, per 59 ore e 12 minuti. Ladel: «Così avvisiamo i nostri nemici» «Dopo aver organizzato e condotto un’esercitazione tattica combinata che simulava un contrattacco, la Commissione militare centrale del Partito dei ...

