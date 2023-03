La coppia bipartisan Cerno e Balloch: «Noi, gay, ferocemente contrari all’utero in affitto» (Di venerdì 24 marzo 2023) «La parola omofobia l’hanno inventata i gay» e ormai «si confonde l’omofobia con la Pd-fobia». Ex direttore dell’Espresso, già senatore del Pd e oggi direttore de L’Identità, Tommaso Cerno non ci gira intorno e, dopo i suoi cinque anni nelle file dem, smaschera vizi e ipocrisie del partito, a cominciare dal tema dei diritti. Lo fa in un’intervista doppia con il marito Stefano Balloch, ex sindaco di centrodestra di Cividale del Friuli, che corre con FdI alle regionali in Friuli Venezia Giulia del 2 e 3 aprile. Insomma, sposati da dicembre, sul piano politico Cerno e Balloch sono ai due antipodi e, infatti, ammettono di aver spesso litigato sui temi dell’attualità. Oggi, però, di fronte al dibattito sull’utero in affitto non hanno dubbi a dirsi entrambi «ferocemente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 marzo 2023) «La parola omofobia l’hanno inventata i gay» e ormai «si confonde l’omofobia con la Pd-fobia». Ex direttore dell’Espresso, già senatore del Pd e oggi direttore de L’Identità, Tommasonon ci gira intorno e, dopo i suoi cinque anni nelle file dem, smaschera vizi e ipocrisie del partito, a cominciare dal tema dei diritti. Lo fa in un’intervista doppia con il marito Stefano, ex sindaco di centrodestra di Cividale del Friuli, che corre con FdI alle regionali in Friuli Venezia Giulia del 2 e 3 aprile. Insomma, sposati da dicembre, sul piano politicosono ai due antipodi e, infatti, ammettono di aver spesso litigato sui temi dell’attualità. Oggi, però, di fronte al dibattito sull’utero innon hanno dubbi a dirsi entrambi «...

