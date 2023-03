La confessione di Teresa Cilia | “Dopo il tumore all’utero non posso diventare mamma”

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il pubblico televisivo ricorda certamente, tronista di Uomini e donne nel 2015, dove ha conosciuto Salvatore Di Carlo, diventato suo marito un anno. I due si sono lasciati già da qualche tempo a causa di alcuni tradimenti di lui, ma questo non ha scalfito la voglia della sina di innamorarsi di nuovo. Non le sarà però possibile realizzare un desiderio che lei aveva da tempo nel cuore:. È stata lei stessa a raccontarlo ai suoi follower su TikTok, a cui ha spiegato che l’impossibilità di avere una gravidanza è legata alda cui è fortunatamente guarita anni fa: “Molti sanno che io ho avuto un, ma non sanno cosa mi ha lasciato – ha raccontato – Purtroppo c’è una brutta ...

Ladell'ex tronista: 'Non posso avere figli'ripercorre le drammatiche tappe della sua vita, tornando indietro alla memoria ad oltre 10 anni fa: 'Avevo 24 anni quando ho scoperto ......reciproco che avviene sul piano umano della confidenza e su quello trascendente della. ...Traduzione Edoardo Erba con Giorgio Colangeli e Mariano Rigillo con la partecipazione di Anna...... grazie davvero...' Silvia Toffanin rimasta senza parole: la drammaticadel suo ospite ... So che sei stato vittima di bullismo ...' E il fidanzato diLangella non ha potuto far altro ...

I "Dilemmi" con Gianrico Carofiglio - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Dopo aver trionfato a The Voice Senior, Maria Teresa Reale ha avuto modo di raccontarsi a ruota libera, svelando il retroscena.