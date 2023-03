La confessione di Teresa Cilia: “Dopo il tumore all’utero non posso diventare mamma” (Di venerdì 24 marzo 2023) L'ex tronista di Uomini e donne ha aperto al suo cuore ai follower su TikTok e ha spiegato quali siano le conseguenze della malattia avuta quando aveva solo 24 anni. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di venerdì 24 marzo 2023) L'ex tronista di Uomini e donne ha aperto al suo cuore ai follower su TikTok e ha spiegato quali siano le conseguenze della malattia avuta quando aveva solo 24 anni. L'articolo proviene da DireDonna.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : La confessione di Teresa Cilia: “Dopo il tumore all’utero non posso diventare mamma” - #confessione #Teresa #Cilia:… - infoitcultura : La confessione di Teresa Cilia: “Dopo il tumore all’utero non posso diventare mamma” - infoitcultura : La confessione di Teresa Cilia: “Dopo il tumore all’utero non posso diventare mamma” -