La borsa di Tokyo chiude negativa, Nikkei - 0,13% (Di venerdì 24 marzo 2023) Chiusura negativa per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha archiviato goi scambi con un calo dello 0,13%, a 27.385 punti. 24 marzo 2023

Borsa: a Tokyo apertura in leggero ribasso (-0,14%) - Economia - ANSA
Cautela dopo piano di salvataggio banche Usa
I salvataggi bancari non riassicurano i mercati: le azioni Ubs sono scese dell'8,77%, la borsa di Hong Kong