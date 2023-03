Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : La Bce rassicura, pronti a intervenire se necessario: Per Francoforte volatilità può durare ancora - MarinoBruschini : RT @askanews_ita: All’Eurosummit #Lagarde rassicura i Ventisette: il sistema bancario #Ue è solido e resiliente #bce - BencivengaPierf : RT @askanews_ita: All’Eurosummit #Lagarde rassicura i Ventisette: il sistema bancario #Ue è solido e resiliente #bce - askanews_ita : All’Eurosummit #Lagarde rassicura i Ventisette: il sistema bancario #Ue è solido e resiliente #bce… - ChartMind : ?? #HongKong azionario scende dello 0,73%, interrompendo guadagni precedenti. Preoccupazione per turbolenze bancarie… -

Sulla stabilita' finanziaria, lo strumentario a disposizione dellae' completamente attrezzato per fornire liquidita' al sistema finanziario dellEurozona, se necessario, ha concluso.Lasegue da vicino le vicende del mercato ed è pronta a intervenire se sarà necessario. Questa, in sintesi, l'assicurazione fornita da Christine Largarde ai leder europei che hanno partecipato oggi ...'Le decisioni sui tassi di interesse dellaandranno prese volta per volta sulla base dei dati disponibili, questa è la mia posizione. Io credo che con l'incertezza così alta, che è raddoppiata' ...

La Bce rassicura, pronti a intervenire se necessario Agenzia ANSA

Le Borse europee sono in forte calo con il tonfo delle banche. La forte corrente di vendita sugli istituti di credito è alimentata dalle perplessità degli investitori sulla stabilità del sistema finan ...È inoltre necessario lavorare ulteriormente per creare dei mercati dei capitali veramente europei", ha sottolineato Lagarde, che rassicura come la "Bce è pronta a intervenire in caso di necessità".