La battaglia in Forza Italia, raccolta di firme contro Cattaneo per un nuovo capogruppo (Di venerdì 24 marzo 2023) A favore 31 deputati su 44. Ora la parola definitiva a Berlusconi. I ruoli di Marta Fascina, Licia Ronzulli, Antonio Tajani Leggi su corriere (Di venerdì 24 marzo 2023) A favore 31 deputati su 44. Ora la parola definitiva a Berlusconi. I ruoli di Marta Fascina, Licia Ronzulli, Antonio Tajani

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... givenshero : RT @gingerfatui: - questa è DIVERSISSIMA, in cinese sembra abbia interesse solo per i poteri del traveler, in en è evidente che invece vuol… - gingerfatui : - questa è DIVERSISSIMA, in cinese sembra abbia interesse solo per i poteri del traveler, in en è evidente che inve… - ragusaibla : La battaglia in Forza Italia, raccolta di firme contro Cattaneo per un nuovo capogruppo - Italia_Notizie : La battaglia in Forza Italia, raccolta di firme contro Cattaneo per un nuovo capogruppo - Luxgraph : La battaglia in Forza Italia, raccolta di firme contro Cattaneo per un nuovo capogruppo #corriere #news #2022… -