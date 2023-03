“La B è il campionato più bello d’Europa” (Di venerdì 24 marzo 2023) La Serie BKT? “E’ il campionato più bello d’Europa. Dove non c’è niente di scontato e tutti possono davvero puntare alla promozione”. Queste le parole del direttore generale del Frosinone Guido Angelozzi in un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb. Spaziando a 360 gradi sulla situazione della capolista ma anche sull’intero torneo, uno dei massimi esperti e conoscitori del calcio italiano, nonchè scopritore di diversi talenti, sollecitato dal giornalista di TMW Luca Bargellini, ha risposto definendo la Serie BKT ‘Un torneo pazzesco’. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 marzo 2023) La Serie BKT? “E’ ilpiù. Dove non c’è niente di scontato e tutti possono davvero puntare alla promozione”. Queste le parole del direttore generale del Frosinone Guido Angelozzi in un’intervista esclusiva a Tuttomercatoweb. Spaziando a 360 gradi sulla situazione della capolista ma anche sull’intero torneo, uno dei massimi esperti e conoscitori del calcio italiano, nonchè scopritore di diversi talenti, sollecitato dal giornalista di TMW Luca Bargellini, ha risposto definendo la Serie BKT ‘Un torneo pazzesco’. Fonte articolo e foto: www.legab.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

