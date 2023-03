Kvaratskhelia: “Grazie al Napoli sono un giocatore completo. Ecco in cosa sono migliorato “ (Di venerdì 24 marzo 2023) Kvicha Kvaratskhelia ha parlato della sua esperienza al Napoli in Serie A dal ritiro della Georgia, attraverso i canali ufficiali. L’attaccante del Napoli Kvicha Kvaratskhelia ha voluto ringraziare i tifosi della Dinami Batumi per l’esperienza avuta nel club. Ma poi ha parlato anche del Napoli: “In azzurro sono cresciuto molto, sono migliorato dal punto di vista difensivo, sono diventato un giocatore che gioca più con la squadra. Prima perdevo spesso l’equilibrio, Napoli in questo mi ha migliorato moltissimo. Se non fosse stato per i miei compagni di squadra non sarei il giocatore che ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) Kvichaha parlato della sua esperienza alin Serie A dal ritiro della Georgia, attraverso i canali ufficiali. L’attaccante delKvichaha voluto ringraziare i tifosi della Dinami Batumi per l’esperienza avuta nel club. Ma poi ha parlato anche del: “In azzurrocresciuto molto,dal punto di vista difensivo,diventato unche gioca più con la squadra. Prima perdevo spesso l’equilibrio,in questo mi hamoltissimo. Se non fosse stato per i miei compagni di squadra non sarei ilche ...

