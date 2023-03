Kostyuk - Potapova | niente stretta di mano Ora l' Ucraina pensa al boicottaggio

(Di venerdì 24 marzo 2023) Marta, una delle tenniste ucraine che più si è esposta contro la presenza di atlete russe e bielorusse nel circuito, anche senza bandiera, ha fatto parlare ancora di sé. E non per i suoi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Luxgraph : Tennis, Wta Miami: l'ucraina Kostyuk non dà la mano alla russa Potapova - sportface2016 : #MiamiOpen | Niente stretta di mano tra la russa #Potapova e l’ucraina #Kostyuk (VIDEO) - TheloniousPicks : Pick 41 (Marzo) - WTA Miami ?? Potapova - Kostyuk ?? Over 20.5 - Cuota 1.71 ? 6-1 / 6-3 Profit: -1 u. - 1000alex0001 : RT @PuntoDBreak: WTA Miami Open 2023. Kostyuk se cita con Potapova en un duelo de alto voltaje - CourtXperience : WTA Miami Open 2023. Kostyuk se cita con Potapova en un duelo de alto voltaje -

stavolta ha attaccato la WTA che, ha detto, avrebbe ignorato le richieste delle tenniste ucraine per un incontro. Il tema, però, non ha voluto specificarlo. "L'abbiamo richiesto più volte, ma ...'Ci sono molte cose che mi lasciano perplesse - ha detto a fine match- So che qualunque cosa io dica, ne riceverò odio. Ma dell'ammonizione anon so che dire, direi che è divertente'...Bjorklund (Swe) 6 - 3 6 - 4(Rus, 27) b.(Ukr) 6 - 1 6 - 3 Liu (Usa) b. Grabher (Aut) 6 - 4 6 - 3 - foto LivePhotoSport - . glb/red 24 - Mar - 23 09:09 24 marzo 2023

La tennista ucraina Kostyuk non dà la mano alla russa Potapova, al ... Alto Adige

Marta Kostyuk, una delle tenniste ucraine che più si è esposta contro la presenza di atlete russe e bielorusse nel circuito, anche senza bandiera, ha fatto parlare ancora di sé. E non per i suoi ...Risultato, un'ammonizione dalla Wta. "Ci sono molte cose che mi lasciano perplessa - ha detto a fine match Kostyuk - So che qualunque cosa io dica, ne riceverò odio. Ma dell'ammonizione a Potapova non ...