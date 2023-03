Kim Kardashian, ecco com’è cambiata nel tempo tra ritocchini e diete (Di venerdì 24 marzo 2023) Kim Kardashian è periodicamente al centro di accese polemiche che ruotano intorno al suo corpo. La star non ha mai fatto mistero del suo desiderio di perfezione, tra chirurgia estetica, fotoritocco, trattamenti di bellezza e allenamento. Nel corso degli anni è molto cambiata sia in viso che nel fisico, prova ne sono le foto della sua infanzia e adolescenza, che lei pubblica a ritmo serrato. Chili persi e chirurgia Fisico da urloCreme miracolose (lei definisce ottime anche quelle del suo brand SKKN), ritocchini, dolorose pratiche di ringiovanimento: Kim Kardashian le prova tutte in quanto a pratiche beauty. “E’ doloroso ma ne vale davvero la pena”, aveva scritto Kim qualche mese fa su Instagram, mostrando il ventre arrossato. L’imprenditrice aveva ammesso di essersi sottoposta a una seduta di laser Morpheus 8 per ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Kimè periodicamente al centro di accese polemiche che ruotano intorno al suo corpo. La star non ha mai fatto mistero del suo desiderio di perfezione, tra chirurgia estetica, fotoritocco, trattamenti di bellezza e allenamento. Nel corso degli anni è moltosia in viso che nel fisico, prova ne sono le foto della sua infanzia e adolescenza, che lei pubblica a ritmo serrato. Chili persi e chirurgia Fisico da urloCreme miracolose (lei definisce ottime anche quelle del suo brand SKKN),, dolorose pratiche di ringiovanimento: Kimle prova tutte in quanto a pratiche beauty. “E’ doloroso ma ne vale davvero la pena”, aveva scritto Kim qualche mese fa su Instagram, mostrando il ventre arrossato. L’imprenditrice aveva ammesso di essersi sottoposta a una seduta di laser Morpheus 8 per ...

