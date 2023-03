(Di venerdì 24 marzo 2023) C'è sempre più tensione tra Nord e Sud Corea. Entrambi i Paesi, infatti, proseguono nelle loro esercitazioni militari. Oggi la tv di Stato nord coreana ha diffuso delle immagini di lancistici, riferendo che sono avvenuti all'inizio della settimana, dal 21 al 23 marzo, nella provincia dello Hamgy?ng meridionale. Pyongyang, in particolare, ha lanciato quattroda crociera strategici e ha anche schierato und'attacco. Intanto la Korean Central News Agency, agenzia di stampa nord coreana che riporta le opinioni del governo, ha ribadito le critiche del leader Kim Jong Un nei confronti delle esercitazioni militari congiunte di Usa e Sud Corea. La novità è quella dela livelloprogettato per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Kim alza il tiro: nuovi missili e il drone nucleare sottomarino | VIDEO #24marzo #iltempoquotidiano #coreadelnord… - DeuringerEnrico : RT @tuttonapoli: Pioggia di 7 per Rrahmani dai quotidiani: 'Alza il muro, non è celebrato perché c'è Kim' -

... molto contestato dai giallorossi che cambia gli equilibri ea livelli pericolosi la tensione. ... Napoli (4 - 3 - 3): Meret 5.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6 (27' st Ostigard 6),6.5, Olivera 6.5;......e Ndombelé per Zielinski 19' conclusione di Rrahmani in area con il destro mala mira 16' bello spunto in area da posizione defilata per Radonjic chiuso sul fondo: batte l'angolo Ricci ma...Un Napoli sempre uguale eppure sempre imprevedibile: guardie non pensi più a Koulibaly, vedi ... i complimenti che celano provocazioni più o meno evidenti: per questola voce quando sente ...