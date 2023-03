Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaparma : Kiev, raid russo su rifugio per civili nell'est, 5 morti - GioITA2 : RT @RaiNews: Zelensky: 'ferocia bestiale' degli attacchi: raid russi su tutta l'Ucraina, tornano i bombardamenti, colpita anche la capitale… - TV2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia aggiornamenti #23Marzo #Slovacchia consegna primi #Mig a #Kiev #Mosca: passo distruttivo #Zelensky a #Ue:… - tg2000it : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia aggiornamenti #23Marzo #Slovacchia consegna primi #Mig a #Kiev #Mosca: passo distruttivo #Zelensky a #Ue:… - rpinci : RT @TV2000it: #Ucraina #Russia aggiornamenti #23Marzo #Slovacchia consegna primi #Mig a #Kiev #Mosca: passo distruttivo #Zelensky a #Ue:… -

Cinque persone - tre donne e due uomini - sono morti in unrusso sulla città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Lo rendono noto i servizi statali di emergenza ucraini. Il missile russo ha colpito un edificio di un piano ...... allora hai bisogno di andare ao Leopoli per eliminare questa infezione". Sul terreno continuano intanto gli attacchi di Mosca. Cinque persone - tre donne e due uomini - sono morti in un...russo su un rifugio di civili nel Donetsk: 5 morti.: 'Brava Meloni, ha spiegato cosa significa non aiutarci'

Kiev: 7 civili uccisi nei raid russi nel nord e nell'est. Kherson colpita 74 volte - Intelligence Gb: i russi costretti a usare addestratori bielorussi - Intelligence Gb: i russi costretti a usare addestratori bielorussi RaiNews

(ANSA) - KIEV, 24 MAR - Cinque persone - tre donne e due uomini - sono morti in un raid russo sulla città di Kostiantynivka, nella regione del Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Lo rendono noto i servizi ...In questa edizione: Migranti, Meloni a Bruxelles, Riforma pensioni, ancora scontri in Francia, Kiev pronta a controffensiva a Bakhmunt, Raid Usa in Siria, morti otto miliziani, Fosse ardeatine, ...