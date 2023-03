Il Comune ha deciso di appellare con richiesta di sospensiva la sentenza del Tar. Al centro del duello restano le ordinanze sindacali di 'rimozione e ...Il Comune ha deciso di appellare con richiesta di sospensiva la sentenza del Tar. Al centro del duello restano le ordinanze sindacali di 'rimozione e ...

Keu e rebus bonifiche Il caso al Consiglio di Stato LA NAZIONE

La questione sul tavolo è quella del Keu. La sentenza del Tar ha stabilito che lo smaltimento non spetta ai privati. E quindi ha stabilito che Green Park e Asso Costruzioni non sono responsabili per l ...La sentenza del Tar ha chiarito che Green Park e Asso Costruzioni non sono responsabili per l’uso legittimo di un materiale certificato come regolare, il Keu (finito al centro di uno scandalo edi un i ...