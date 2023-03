Kane | «Notte da sogno con l’Italia | non poteva andare meglio»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Harry, attaccante e capitano della Nazionale inglese, ha parlato dopo il successo dei Tre Leoni in casa delHarry, capitano dell’Inghilterra, ha parlato a Rai Sport dopo il successo sul. LE PAROLE – «E’ bellissimo, unaspeciale per me. Era da tanto che non si vinceva qui, è un qualcosa di speciale. Poi superare il record è unche si realizza. Ringrazio la squadra e i tifosi, per me non». L'articolo proviene da Calcio News 24.

"Vuol dire tutto per me. Ero così entusiasta alla sola idea di rimettermi la maglia dell'Inghilterra e tornare in campo per iniziare la corsa al prossimo Europeo". Così Harrydopo il 2 - 1 di Napoli , con il gol che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore nella storia dell'Inghilterra con 54 gol, uno in più di Wayne Rooney. Poi Bobby Charlton con 49, Gary ...Spinazzola 6 : vaga in area e si perdein occasione del vantaggio inglese, cresce nella ripresa e si propone spesso in attacco. Barella 5,5 : gira a vuoto per larghi tratti, ma per oltre un ...fonda per la Nazionale di Roberto Mancini, sotto nel primo tempo di Italia - Inghilterra. Che ... di Rice esu rigore le due reti degli ospiti. Mancini ha provato a lanciare dal primo minuto ...

ha parlato dopo il successo dei Tre Leoni in casa dell’Italia Harry Kane, capitano dell’Inghilterra, ha parlato a Rai Sport dopo il successo sull’Italia. LE PAROLE – «E’ bellissimo, una notte speciale ...Gli tocca però vedere Henry Kane che nel tempio di Maradona ... Sono contento, ho dimostrato di essere un buon giocatore». La prima notte azzurra senza Luca Vialli è un mix di emozioni, è una notte ...