KAIRI cambia aria | E’ ufficialmente una free agent

(Di venerdì 24 marzo 2023)è una delle migliori wrestler del panorama globale. Dopo una lunga gavetta nel suo paese ha deciso di mettersi in gioco anche in WWE ed in quel di NXT ha vinto tutto. Nonostante tutto ha deciso di voler far ritorno nel paese del sol levante ma a quanto pare il suo stint in STARDOM sembra già essere arrivato al capolinea. La situazionein una conferenza stampa ha dicharato di essereunae quindi non è legata ad alcuna compagine. Sarà il tempo a dire dove si accaserà la talentuosa nipponica anche se gli Stati Uniti sembrano la meta piu’ appetibile.