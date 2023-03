Juventus | semestre in rosso per 29 | 5 milioni Indebitamento finanziario netto a 333 milioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JacopoMariaBer1 : RT @CalcioFinanza: La Juve chiude il primo semestre in rosso di 30 milioni - mimmodonato : RT @MatthijsPog: ?? Juventus| “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un signifi… - EugenioMercurio : RT @MatthijsPog: ?? Juventus| “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un signifi… - severo_michele : RT @CalcioFinanza: La Juve chiude il primo semestre in rosso di 30 milioni - itsFraa96 : RT @MatthijsPog: ?? Juventus| “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un signifi… -

...Per una corretta interpretazione dei dati semestrali si ricorda che l'esercizio sociale di... PERDITE - Il primodell'esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di 29,5 milioni , ...+24% ricavi a 276,2 milioni . Perdite sotto i 30 milioni di euro e in netto calo rispetto a un anno fa per laFc nel primodell'esercizio 2022 - 23. Il cda ha approvato i conti al 31 dicembre 2022 che hanno visto i ricavi crescere del 23,8% a 276,2 milioni. Il risultato operativo e' stato ...Laha chiuso "il primodell'esercizio 2022/2023 con una perdita di 29,5 milioni di euro, evidenziando un significativo miglioramento (82,6 milioni) rispetto alla perdita di 112,1 ...

JUVENTUS: SEMESTRE IN ROSSO PER 29,5 MILIONI - Sportmediaset Sport Mediaset

Il CdA della Juventus, riunitosi quest'oggi sotto la presidenza di Gianluca Ferrero, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2022. "Il primo semestre ...In casa Juventus la giornata odierna è segnata dalla pubblicazione della semestrale, rimandata a oggi dopo che era prevista prima per il 1° e poi per l’8 marzo. La causa era stata specificata dallo ...