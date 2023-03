Juventus, per Chiesa visita al ginocchio da un luminare in Austria (Di venerdì 24 marzo 2023) Chiesa in Austria: lunedì visita da Frink – Le condizioni fisiche di Federico Chiesa continuano a tenere in ansia la Juventus. L’attaccante esterno bianconero, come riportato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, lunedì volerà in una clinica privata a Innsbruck, in Austria, dove verrà visitato dal professor Christian Fink (lo stesso che a gennaio 2022 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)in: lunedìda Frink – Le condizioni fisiche di Federicocontinuano a tenere in ansia la. L’attaccante esterno bianconero, come riportato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport, lunedì volerà in una clinica privata a Innsbruck, in, dove verràto dal professor Christian Fink (lo stesso che a gennaio 2022 ... TAG24.

