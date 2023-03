(Di venerdì 24 marzo 2023) Lacontinua ad allenarsi alla Continassa, con i calciatori rimasti a Torino per la mancata convocazione nella rispettive Nazionali. Oggi è rientrato Milik con i compagni ed ora lavorerà per rientrare in campo. La ripresa del campionato ci sarà il primo aprile, in casa contro l’Hellas Verona. La squadra di Massimiliano Allegri vorrà sicuramente farsi trovare pronta. A tenere in allerta è però un altrodi, lesull’diSul fronte giocatori acciaccati, come dicevamo, quello che preoccupa sicuramente di più è l’di, vittima di una tendinite ricorrente nella parte posteriore del ginocchio destro, che lo ha costretto a ad uscire dopo circa 15 minuti dal suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, ultimo allenamento della settimana alla Continassa: gli aggiornamenti sulle condizioni di #Miretti - DiMarzio : . @juventusfc, le ultime sugli infortunati. #Bonucci ha lasciato il ritiro degli @Azzurri, infortunio per #Fagioli… - 11contro11 : #Juventus, infortunio di Chiesa: c'è una novità #Inter #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - LucaNardo97 : RT @DiMarzio: #Juventus, ultimo allenamento della settimana alla Continassa: gli aggiornamenti sulle condizioni di #Miretti - GabboJFC1897 : RT @DiMarzio: #Juventus, ultimo allenamento della settimana alla Continassa: gli aggiornamenti sulle condizioni di #Miretti -

...in emergenza dopo la sosta nel match di campionato contro il VeronaDolce sosta per ladopo ... ormai pronto per tornare in campo dopo l'alla coscia che lo ha tenuto fuori per due ...Ha fissato una visita con il luminare che lo ha operato al ginocchio Roma 09/01/2022 - campionato di calcio serie A / Roma -/ foto Image Sport nella foto:Federico Chiesa ...Italia - Inghilterra: l'di Barella. Il centrocampista dell'Inter ha giocato contro l'... anche se infortunato e ha lavorato in palestra: con lo staff dellariprenderà il suo ...

Juventus, infortunio persistente: lascia il ritiro della Nazionale JuveLive

Restando alla Juventus, così complessivamente ... Una difesa tutta brasiliana che ha messo in panchina Leonardo Bonucci, fuori da tempo ormai anche per un infortunio prolungato che sta tenendo fuori ...La partita di ieri sera è stata la prima dopo 29 anni che non ha visto nemmeno un giocatore della Juventus tra campo e panchina, anche per colpa dell'infortunio di Leonardo Bonucci. Il difensore era ...