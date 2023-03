Juventus | Iling Junior nel mirino dei grandi club | ha estimatori in Inghilterra e in Germania

(Di venerdì 24 marzo 2023) Samuel Illing-neldeiinglesi e tedeschi. Il 19enne inglese, cresciuto nel vivaio del Chelsea e protagonista qualche giorno fa in Under 20 con una doppietta alla, quest’anno ha collezionato 11 presenze e due assist co lama secondo quanto riporta “90min” le vicende extrasportive potrebbero spingere la Juve a sacrificare il giovane talento inglese e Manchester City e Newcastle potrebbero farsi avanti. Non solo visto che anche Bayern Monaco e Borussia Dortmund sono sulle sue tracce. Il giocatore, per tutta verità, ha però recentemente rinnovato con la Juve fino al 2025. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Juventus, #Iling Jr. ha segnato due gol in nazionale: merita più spazio con #Allegri? ?? - sportface2016 : #Juventus, #IlingJunior nel mirino dei grandi club: ha estimatori in Inghilterra ma anche in Germania - GabboJFC1897 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Iling Jr. ha segnato due gol in nazionale: merita più spazio con #Allegri? ?? - albianconero14 : RT @pazzamentejuve: Iling Jr??????????????????U20 Mattatore contro la Germania, 2-0?? #Juventus #NextGen - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Juventus, #Iling Jr. ha segnato due gol in nazionale: merita più spazio con #Allegri? ?? -

E non parliamo di Vlahovic I riflettori della Premier League si sono accesi, di nuovo, e anche in maniera bella importante, su un nuovo elemento della. E non parliamo in questo caso di ...... Miretti quasi, Kean un'alternativa preziosa e Soulé,e Barrenechea hanno dato contributi ... Ma se, nonostante le condizioni precarie di Pogba, a gennaio laha potuto cedere un ...MANCHESTER (Inghilterra) - La giovane stella dellaSamuel- Junior è stata l'assoluta protagonista nel match di Elite League Under 20 tra Inghilterra e Germania andato in scena presso l'Academy Stadium di Manchester. I britannici si ...

Juventus, Iling-Junior illumina l'Inghilterra U20: doppietta alla Germania Tuttosport

Una pagina e mezza sul futuro della Juventus, con riferimento alla Next Gen, e un taglio basso sulla C nella pagina dedicata alla cadetteria sull'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano torinese ...Ma a Iling-Junior, il giocano esterno inglese cresciuto proprio in Inghilterra, che nel 2020 ha rifiutato le avances di Psg e Bayern Monaco per accettare la proposta della Juventus. City e Chelsea ...