Juventus-Frattesi: ecco quanto chiede il Sassuolo, bianconeri all’angolo (Di venerdì 24 marzo 2023) La Juventus, per rinforzare la rosa, sembra aver messo gli occhi su Frattesi; ecco quanto chiede il Sassuolo per cedere il centrocampista. In questa stagione, la Juventus non ha avuto da alcuni centrocampiste le risposte che si aspettava; stiamo parlando di Paredes e Pogba con il primo destinato a lasciare i bianconeri mentre il secondo è stato fermato da un nuovo problema fisico. Frattesi (LaPresse)ecco perché, nella prossima sessione estiva di mercato, i bianconeri sembrano intenzionati a rinforzare il reparto con un giocatore che possa garantire dinamismo, forza fisica e capacità di attaccare lo spazio. Il nome più caldo, secondo le ultime indiscrezioni, sembra essere quello di ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 marzo 2023) La, per rinforzare la rosa, sembra aver messo gli occhi suilper cedere il centrocampista. In questa stagione, lanon ha avuto da alcuni centrocampiste le risposte che si aspettava; stiamo parlando di Paredes e Pogba con il primo destinato a lasciare imentre il secondo è stato fermato da un nuovo problema fisico.(LaPresse)perché, nella prossima sessione estiva di mercato, isembrano intenzionati a rinforzare il reparto con un giocatore che possa garantire dinamismo, forza fisica e capacità di attaccare lo spazio. Il nome più caldo, secondo le ultime indiscrezioni, sembra essere quello di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Roma su Hjulmand e Frattesi, ma attenzione alla Juve - NumeroDiez_10 : Sirene inglesi per Davide #Frattesi. ?? Il centrocampista ????, seguito anche da #Roma e #Juventus, sarebbe finito n… - Fprime86 : RT @Spazio_J: Juventus, si complica per Frattesi: spunta una concorrente dalla Premier League! - - JuventusUn : Perché la corsa per Davide #Frattesi non è più una sfida #Juventus-#Roma ???? - Roberta_Siro : RT @LucaFioretti13: È corsa a due tra #Juventus e #Roma per #Frattesi. I giallorossi hanno il 30% sulla rivendita, ma i bianconeri si sono… -