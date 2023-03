Juventus, approvata la semestrale: bilancio in rosso di 30 milioni, 333 milioni indebitamento netto (Di venerdì 24 marzo 2023) La Juventus ha approvato la relazione finanziaria semestrale e lo ha fatto oggi nel corso della riunione del CdA riunito sotto la presidenza di Gianluca Ferrero. Il bilancio è in rosso per quasi 30 milioni, 29.5 per la precisione, nel periodo preso in esame, vale a dire il primo semestre 2022-2023. Una cifra di molto inferiore ai 112.1 milioni dello scorso esercizio corrispondente. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 ammonta a 333 milioni (153 milioni al 30 giugno 2022). Nel semestre ricavi e proventi salgono di oltre cinquanta milioni e si attestano a 276,2 ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Laha approvato la relazione finanziariae lo ha fatto oggi nel corso della riunione del CdA riunito sotto la presidenza di Gianluca Ferrero. Ilè inper quasi 30, 29.5 per la precisione, nel periodo preso in esame, vale a dire il primo semestre 2022-2023. Una cifra di molto inferiore ai 112.1dello scorso esercizio corrispondente. L’finanziarioal 31 dicembre 2022 ammonta a 333(153al 30 giugno 2022). Nel semestre ricavi e proventi salgono di oltre cinquantae si attestano a 276,2 ...

