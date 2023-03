Juve, un'altra perdita di bilancio (-29,5 milioni). Lunedì udienza Prisma (Di venerdì 24 marzo 2023) La Juventus accumula un’altra perdita nei suoi conti, 29,5 milioni di euro , a metà di questa difficile stagione nella quale deve risalire la china dai guai giudiziari e dai cattivi risultati dei primi... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 24 marzo 2023) Lantus accumula un’nei suoi conti, 29,5di euro , a metà di questa difficile stagione nella quale deve risalire la china dai guai giudiziari e dai cattivi risultati dei primi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Che mazzata per la juve: dopo la carta ronaldo, arriva la causa di dybala che chiede alla juve 54mln - Dagospia - _Morik92_ : Altra partita sontuosa di Federico #Gatti. Monumentale. Con #Bremer e #Danilo, difesa #Juve un vero e proprio bunker. #InterJuve - RocciaAntonio : @m39832 @pietromichi @CalcioFinanza Nelle zone alte si è un po' spocchiosi ma non è il mio caso ,i soldi non rendon… - liwsemue : RT @fdrpzebra16: @cristinho15 Allora vediamo se è chiaro poi vado a mangiare: PORCO. IDDIO. Il prossimo che paragona il bayern che gioca i… - LucaHoganC : @elliott_il @Maicuntent1986 @not_Furge Prima di tutto non è Maldini che sistema i conti, e poi se la Juve ha lavora… -