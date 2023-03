Juve, semestrale in rosso per 30 milioni. Indebitamento finanziario netto a più di 300 milioni (Di venerdì 24 marzo 2023) Su Calcio e Finanza gli esiti della semestrale della Juventus. Il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha approvato il bilancio del primo semestre della stagione 2021/23 al 30 dicembre 2022, che si è chiuso con un rosso di 29,5 milioni. Nel documento pubblicato dalla Juventus si legge: “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5 milioni, evidenziando un significativo miglioramento (€ 82,6 milioni) rispetto alla perdita di € 112,1 milioni consuntivata nel primo semestre dell’esercizio precedente; tale miglioramento deriva in parte dal venir meno degli effetti negativi della pandemia (soprattutto con riferimento ai ricavi da gare), in parte ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 marzo 2023) Su Calcio e Finanza gli esiti delladellantus. Il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha approvato il bilancio del primo semestre della stagione 2021/23 al 30 dicembre 2022, che si è chiuso con undi 29,5. Nel documento pubblicato dallantus si legge: “Il primo semestre dell’esercizio 2022/2023 chiude con una perdita di € 29,5, evidenziando un significativo miglioramento (€ 82,6) rispetto alla perdita di € 112,1consuntivata nel primo semestre dell’esercizio precedente; tale miglioramento deriva in parte dal venir meno degli effetti negativi della pandemia (soprattutto con riferimento ai ricavi da gare), in parte ...

