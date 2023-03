Juve, le ultime sulle condizioni di Miretti (Di venerdì 24 marzo 2023) La Juventus ha pubblicato un aggiornamento sulla condizioni di Fabio Miretti dopo l’ultimo infortunio. I dettagli La Juventus ha pubblicato sul proprio sito un report dell’alimento odierno. Arrivano novità sul recupero di Fabio Miretti. COMUNICATO – Venerdì in campo per la Juventus. I bianconeri, sempre privi dei giocatori convocati in Nazionale, si sono ritrovati al mattino per l’ultimo allenamento della settimana. Il gruppo ha focalizzato l’attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la sessione con una partitella finale. Fabio Miretti si è allenato parzialmente con il gruppo. La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, mettendo nel mirino un mese di aprile ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Lantus ha pubblicato un aggiornamento sulladi Fabiodopo l’ultimo infortunio. I dettagli Lantus ha pubblicato sul proprio sito un report dell’alimento odierno. Arrivano novità sul recupero di Fabio. COMUNICATO – Venerdì in campo per lantus. I bianconeri, sempre privi dei giocatori convocati in Nazionale, si sono ritrovati al mattino per l’ultimo allenamento della settimana. Il gruppo ha focalizzato l’attenzione su torelli, esercitazioni su sfide di uno contro uno e tre contro due prima di chiudere la sessione con una partitella finale. Fabiosi è allenato parzialmente con il gruppo. La squadra usufruirà di tre giorni di riposo e tornerà ad allenarsi nel pomeriggio di martedì, mettendo nel mirino un mese di aprile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Bergomi: 'Accusano Inzaghi di aver vinto solo Coppa Italia e Supercoppe. Ma contro chi le ha vinte? Ha battuto Juv… - CalcioNews24 : #Juve: le condizioni di #Miretti - ilariofanto0 : Stovolta vi faremo sudare, vi prenderemo per sfinimento. Via dalla procura odiatrice di #Torino Inchiesta #Prisma… - junews24com : Caso stipendi #Juve: c'è una novità ???? - Chicca141002 : RT @SandroSca_rpa: Polemiche su Di Maria (out ultime 3 Juve e in campo ieri) ASSURDE! Era la gara più importante dell'Argentina da 40 anni,… -