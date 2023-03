Juve: «Irrilevanti nuovi atti di indagine della Procura» (Di venerdì 24 marzo 2023) La Juventus ha pubblicato questa sera i risultati economico-finanziari del primo semestre della stagione 2022/23. Sei mesi che si sono chiusi con un rosso di 30 milioni di euro, dato in netto calo rispetto al rosso del primo semestre del 2021/22, precisamente grazie a ricavi in crescita e di costi in calo rispetto allo stesso L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 24 marzo 2023) Lantus ha pubblicato questa sera i risultati economico-finanziari del primo semestrestagione 2022/23. Sei mesi che si sono chiusi con un rosso di 30 milioni di euro, dato in netto calo rispetto al rosso del primo semestre del 2021/22, precisamente grazie a ricavi in crescita e di costi in calo rispetto allo stesso L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenzo140893 : RT @CalcioFinanza: La #Juventus sulla semestrale: «Irrilevanti gli ulteriori atti di indagine della Procura». Ma per trasparenza il club fo… - Tiarossi2 : RT @CalcioFinanza: La #Juventus sulla semestrale: «Irrilevanti gli ulteriori atti di indagine della Procura». Ma per trasparenza il club fo… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve: «Irrilevanti nuovi atti di indagine della Procura»: La Juventus ha pubblicato questa ser… - CalcioFinanza : La #Juventus sulla semestrale: «Irrilevanti gli ulteriori atti di indagine della Procura». Ma per trasparenza il cl… - gius_schiralli : @ParticipioPart @varrialeparody L’unica cosa in comune è la bile verso la Juve. Per il resto sono praticamente irrilevanti -