Juve | i dirigenti e la carta Ronaldo | «Cristiano ha firmato»

(Di venerdì 24 marzo 2023) In attesa dell’udienza preliminare di lunedì 27 marzo, l’inchiesta Prisma condotta dalla Procura di Torino sui conti dellantus si arricchisce di una nuova puntata sulla celebre “” e sulla seconda manovra stipendi, quella relativa alla stagione 2020/21. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, all’interno degli atti integrativi depositati martedì dai magistrati emerge L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Come riferito da Repubblica i pm hanno trovato un gruppo ristretto su Whatsapp dal nome 'Manovre stipendi 20-21', che aveva per partecipanti alcuni dirigenti della Juventus. Tanti i messaggi scambiati ...