Juve | ci vorrebbe un miracolo! Napoli | così speciale | Diodato gioca con la Serie A

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? C'è chi dice che #Allegri ???? stia facendo un miracolo alla #juve???? e chi invece lo vorrebbe fuori a prescindere ??. C'è… - SpaceSerieA : ?? C'è chi dice che #Allegri ???? stia facendo un miracolo alla #juve???? e chi invece lo vorrebbe fuori a prescindere… - Giampy572330611 : @AllegriVATTENE_ @LongobardaFC @pisto_gol Avsim?? Uno che gode quando perde la Juve? Quello sotto sotto è interista… - LLamcaj : RT @JFCmarco: Che ridere gente che vorrebbe Merdelsmann allenatore della Juve (????) quindi voi esonerereste un allenatore come allegri che s… - Delorean861 : RT @JFCmarco: Che ridere gente che vorrebbe Merdelsmann allenatore della Juve (????) quindi voi esonerereste un allenatore come allegri che s… -

Diodato si è sottoposto alla nostra divertente raffica in chiave sportiva. Questa volta abbiamo giocato con i titoli delle canzoni del suo nuovo ...L'esperto terzino è legato fino al giugno 2024 al Barcellona erispettare l'accordo in ... Jordi Alba in bilico:e Inter alla finestraJordi Alba viene considerado un tassello ancora ...E per un calciatore ormai 30 enne suonano le sirene del calcio italiano: lola Roma per ...i lariani che arrivano al nono posto e soprattutto in semifinale di Coppa Italia eliminando la. ...

Juve, Dybala vuole i 3 milioni: possibile causa. Le news Sky Sport

La Juve non rientra tra questi ... soprattutto per l’attaccante del Borussia Monchengladbach. L’Inter vorrebbe portare alla corte di Inzaghi il giocatore, ma la concorrenza è molto alta.Tra qualche mese vedremo”. Adrien Rabiot, calciatore della Juventus @livephotosport Viste le ultime prestazioni convincenti alimentate anche dai 9 gol stagionali, la società del neo presidente Ferrero ...