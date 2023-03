Judo | Veronica Toniolo e Matteo Piras sul podio nella prima giornata del Grand Slam di Tbilisi!

(Di venerdì 24 marzo 2023) Italsubitoe protagonistainaugurale delTbilisi 2023, penultimo torneo del World Tourdei Campionati Mondiali di Doha. La squadra azzurra ha raccolto un doppio piazzamento sulestremamente significativo con, entrambi al terzo posto rispettivamente57 kg femminile e66 kg maschile. Miglior gara in carriera per la diciannovenne triestina, allatop3 nel circuito maggiore dopo tante medaglie pesanti a livello giovanile. Davvero incredibile il cammino odierno della nostra portacolori, vicinissima all’eliminazione contro la francese Ophelie ...

Nella giornata inaugurale del quarto Grand Slam stagionale di judo, di scena a Tbilisi (Georgia), sono arrivati due podi per l'Italia. Terzo posto nei - 66 kg per Matteo Piras. La medaglia è invece targata Veronica Toniolo nei -57 kg femminili.

La squadra azzurra ha raccolto un doppio piazzamento sul podio estremamente significativo con Veronica Toniolo e Matteo Piras, entrambi al terzo posto rispettivamente nella 57 kg femminile e nella 66 kg maschile. Tbilisi, 24 mar. – (Adnkronos) – Esordio brillante per l'Italia del judo a Tbilisi (Georgia). Terzo posto anche per Veronica Toniolo nei -57 kg femminili.